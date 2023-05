In Kiewit bij Hasselt begon vandaag het Belgisch kampioenschap zweefvliegen. Het was al 19 jaar geleden dat het kampioenschap nog eens in Vlaanderen mocht doorgaan. Voorzitter Jan Evens was dan ook enorm blij dat de Hasselste zweefvliegclub Albatros het evenement mag organiseren. De wedstrijd is opgedeeld in drie verschillende gewichtsklassen, maar het doel blijft hetzelde, over heel het traject een zo hoog mogelijk gemiddelde snelheid halen.