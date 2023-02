Limburg United plaatst zich voor Elite Gold na zege tegen Luik

In het skeleton heeft Kim Meylemans brons gepakt in de wereldbekerwedstrijd van Igls in Oostenrijk. Vandaag stond de voorlaatste manche van de wereldbeker op het programma. Meylemans is nog altijd niet volledig hersteld na haar zware, dubbele enkelbreuk van eind vorig jaar. Twee jaar geleden pakte Meylemans ook al brons in Igls. In haar eerste run werd de Alkense vijfde, in de tweede werd ze derde. Zo belandde de 26-jarige skeletoni alsnog op het podium. De overwinning in de buurt van Innsbruck ging naar de Nederlandse Kimberley Bos. Voor de Nederlandse is het haar 4e zege in de Wereldbeker, na 3 keer winst in Winterberg. Volgende week is er de slotmanche in Letland. Op het WK twee weken geleden werd Meylemans achtste en dat amper drie maanden na haar zware blessure. In Igls deed ze het dus nog beter.