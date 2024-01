Eerst voetbal. Terwijl de eersteklassers nog genieten van de winterbreak, rolt de bal wel weer in 1B. Zo mocht Patro het nieuwe jaar openen op het veld van Club Luik. De twee promovendi dus, die in het verleden al vaak de messen slepen. Patro had ook nog een rekening openstaan, want het verloor de heenwedstrijd met 0-2. Het betekende meteen het einde van een fabelachtige reeks. Want Patro was tot dan toe 3 en een half jaar ongeslagen in eigen huis.