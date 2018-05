Limburg United uitgeschakeld in kwartfinales play-offs

Vandaag vond er een overleg plaats in de Luminus Arena met Thomas Buffel. Het clubbestuur besprak met Thomas (intussen 37) dat zijn contract niet verlengd wordt. Om 21 uur en 23 uur geeft voorzitter Peter Croonen extra uitleg over de beslissing in TVL Sportcafé op TVL en tvl.be. "Thomas was teleurgesteld, ja," vertelt hij. KRC Genk deed Thomas een voorstel om betrokken te blijven bij de sportieve werking. En om net als andere clubiconen zoals Domenico Olivieri en Wesley Sonck bij te dragen aan het fundament van onze club, de jeugdacademie. Of Thomas hierop zal ingaan, is op dit moment nog niet duidelijk. Ter ere van Thomas volgt er een galawedstrijd in de Luminus Arena. Wanneer dit zal zijn, en wie er allemaal bij zal zijn, communiceert de club samen met Thomas op een later moment.