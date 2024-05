De Zonhovense Prisca Valkeneers gaat meedoen aan de Olympische Marathon in Parijs. Ze had naar eigen zeggen de moed bijna opgegeven, maar ze werd toch geselecteerd om mee te lopen. De beweegcoach uit Zonhoven moest vooraf verschillende challenges voltooien. Daarop volgde een loting waar ze op het laatste nippertje toch bij was. Het is voor het eerst dat de Olympische Spelen het grote publiek toelaat op het marathonparcours van de atleten. De Avondmarathon gaat door in het laatste weekend van de Spelen, maar tot die tijd traint de loopster op de Teut in Zonhoven.