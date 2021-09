En dan trekken we opnieuw naar domein Zangersheide in Lanaken waar gisterenavond een veulenveiling plaatsvond. In totaal worden op twee dagen tijd 80 veulens geveild en die zijn van topkwaliteit. Alle veulens staan ingeschreven in de stamboeken van domein Zangersheide. Fokkers, topruiters of paardenliefhebbers zakken af naar het spektakel én dat mag voor sommigen wel wat kosten. Het duurste veulen van de avond ging over de toonbank voor 86.000 euro.