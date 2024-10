In het volleybal heeft Tectum Achel gisterenavond geschiedenis geschreven. Het kon voor het eerst in het clubbestaan winnen van Maaseik. Een historische Limburgse derby dus, die eindigde in een 3-1 setstand. De euforie bij de Achelse spelers en supporters in sporthal de Koekoek was dan ook enorm. Dat in tegenstelling tot de grote ontgoocheling bij de Maaseikenaren, die maar geen lijn lijken te krijgen in hun spel.