Thibaut Courtois, doelman van Real Madrid en de Rode Duivels, blikt in TVL Sportcafé relatief tevreden terug op zijn eerste jaar bij de Koninklijke. Het was geen gemakkelijk seizoen voor Real. De Bilzenaar stond in een schietkraam en kreeg van de Spaanse media vaker dan hem lief was de wind van voren. Onterecht vindt hij zelf. Ondanks de negatieve berichtgeving heb ik mijn best gedaan, sprak Courtois aan tafel bij Niels Christiaens in TVL Sportcafé.