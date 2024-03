Limburg United wil Europa in na bekerwinst: "Zoeken financiële partner om avontuur te realiseren"

En we komen nog terug op de match tussen Patro Eisden en Jong Genk, want naast de rellen is er ook gevoetbald in de Limburgse derby. Jong Genk stond 11e in de stand en lijkt zeker te zijn van het behoud. Patro daarentegen doet vooraan nog volop mee voor de promotieronde. De Koempels van Stijn Stijnen moesten de rug rechten na een nederlaag op het veld van Seraing. Dat bleek geen makkelijke opgave te zijn tegen een fris Jong Genk dat op de steun van 350 meegereisde supporters kon rekenen.