De gala van de Gouden Schoen was gisterenavond een Limburgs feest. Truienaar Simon Mignolet maakte zijn favorietenrol waar en ging met de Gouden Schoen naar huis. Hij is de zesde keeper die de prijs in ontvangst mocht nemen. KRC Genk viel ook in de prijzen met Bilal El Khannouss als belofte van het jaar. Bryan Heynen maakte het doelpunt van het jaar én als kers op de taart is Wouter Vrancken coach van het jaar. De Truienaren zijn trots op zowel Vrancken als Mignolet. Deze ochtend gingen we op de koffie bij Wouter Mignolet, de broer van Simon.