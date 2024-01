Da's voor later. Eerst is het aftellen naar zondag. Want dan is het weer zover, dan staat de Limburgse derby op het programma. STVV krijgt om half twee het bezoek van Racing Genk. De aanloop naar die Limburgse klassieker verloopt niet zonder slag of stoot door de transferperiode. Daniel Muñoz is op weg naar Crystal Palace en ook Gerardo Arteaga vertrekt, hij speelt zondag z'n laatste wedstrijd voor Racing Genk. Intussen is Eduard Sobol wel een Genk-speler. Hij hoopt zondag z'n debuut te maken.