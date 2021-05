Tijdens het EK kan je normaal gezien in verschillende Limburgse steden terecht om de match te volgen op een groot scherm. De matchen trekken vaak veel volk, en met de huidige coronatoestand is dat net niet de bedoeling. Stad Bilzen annuleert daarom het gebruikelijke EK-programma Café Courtois, maar komt wel met een coronaproof alternatief op de proppen om voor de Bilzerse doelman van de Rode Duivels te supporteren. Op zaterdag 12 juni spelen de Rode Duivels hun eerste EK-wedstrijd. In normale omstandigheden gaat dat in Bilzen gepaard met massa’s volk op het marktplein, waaronder bekende sportgasten, om de match op een groot scherm te volgen. "Café Courtois is het uitgelezen moment om te tonen hoe trots we zijn op onze voetbalheld Thibaut. Helaas is het coronavirus nog steeds een realiteit en zal het supporteren er dit jaar anders aan toegaan," vertelt schepen van evenementen Peter Thijs. "Met pijn in het hart hebben we samen met de organisatie van de Grasvreters beslist om Café Courtois zoals we dat gewend zijn, te annuleren. Veiligheid staat nog steeds voorop en juni is te vroeg om veel mensen bij elkaar te brengen. Dat betekent niet dat we minder hard gaan juichen bij die langverwachte goal of uitstekende catch. Thibaut is niet voor niets afkomstig van Bilzen: we zijn daar trots op en dat gaan we zeker tonen." Woningen versierenAlle Bilzenaren worden aangemoedigd om hun woning te versieren in de kleuren van de Rode Duivels. Bij stadsmagazine Dertien wordt een exclusieve affiche bedeeld om aan de ramen uit te hangen. "Zo steken we de nationale ploeg, en Thibaut in het bijzonder, een hart onder de riem en tonen we onze verbondenheid tijdens dit grote voetbalfeest. Ook volledige straten of cafés kunnen meedoen. De woningen, straten en cafés die het origineelst ingekleed worden, maken kans op een gesigneerd item van Courtois. Het loont dus zeker de moeite om mee te doen!", aldus Peter Thijs. Gadgets bij lokale horecazaken Wie voor het kijken van de match afzakt naar zijn/haar stamcafé of vereniging, krijgt gadgets om de Duivels aan te moedigen. Geïnteresseerde horecazaken en verenigingen kunnen bij de stad een voordelig gadgetpakket bestellen met o.a. T-shirts, kartonnen handklappers, vlaggetjes,… om hun zaak of groepslokaal extra aan te kleden. Op die manier krijgen ze na een moeilijke periode een stimulans om er een fijne EK-periode van te maken en hun klanten of leden extra in de watten te leggen. Groot scherm vanaf 1 juli?"Vanaf de kwartfinale wordt het plaatsen van een scherm op de Markt hopelijk wél mogelijk. Als de aangekondigde versoepelingen van 1 juli kunnen doorgaan gaan we zeker proberen om samen fysiek te supporteren. Voor volgend jaar is er in ieder geval een grote vastberadenheid om terug uit te pakken met een onvergetelijke editie van Café Courtois tijdens het WK," aldus een hoopvolle schepen Peter Thijs.