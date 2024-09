"Limburg wil voortrekkersrol spelen in verduurzaming kunststofsector"

Wie uit onze provincie minister wordt is nog onduidelijk. Dat bepalen de partijvoorzitters nog in de loop van het weekend. Er is inmiddels wel een akkoord over de verdeling van de bevoegdheden over de drie partijen. De voorzitters leggen vandaag en morgen de tekst voor op de partijcongressen. Nadien kiest iedere voorzitter wie welke bevoegdheid krijgt. Ondertussen komen ook van middenveldorganisaties heel wat reacties op de tekst. Werkgeversorganisatie VOKA Limburg is voorzichtig positief en ziet in de nieuwe Vlaamse Regering een partner om samen de Limburgse economische uitdagingen aan te gaan.