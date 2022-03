Komende nacht en vrijdag valt op veel plaatsen sneeuw. Ook in Limburg. Vooral in het noordwesten van de provincie is er kans op een dik sneeuwtapijt. Volgens weerman Ruben Weytjens zal er in de nacht van vrijdag overal droge sneeuw gaan vallen. De meeste sneeuwvlokken zijn voor het noordwesten van Limburg bestemd. Vooral daar kan er op de natte ondergrond een centimeters-dikke sneeuwlaag ontstaan. In het zuidoosten valt er het minst en is de kans het kleinst dat de sneeuw tijdelijk zal blijven liggen.Tweedeling op zaterdagOok de eerste weekenddag verloopt behoorlijk winters. In de ochtend vriest het op veel plaatsen en in de Ardennen ligt de temperatuur in de vroege ochtend zelfs rond -4 graden. Het weerbeeld kent op zaterdag een tweedeling. In het westen en noorden van het land wordt het een droge dag met ruimte voor de zon en maxima van 5 tot 7 graden. In het oosten en zuiden van het land is het bewolkt en vooral in de Ardennen valt af en toe lichte sneeuw. In Luik en Namen wordt het een graad of 4, op de Ardense toppen blijft het kwik rond het vriespunt steken.Voor de winterliefhebber is het een uitgelezen dag om naar de Ardennen te gaan. In de hogere delen ligt nog 5-10 centimeter sneeuw van vrijdag, lokaal zelfs nog wat meer. De sneeuwval op zaterdag zelf is licht en zal het sneeuwdek nauwelijks dikker maken. In de namiddag zal het zelfs een klein beetje smelten. In de nacht naar zondag gaat het op grote schaal vriezen. In de Ardense dalen en de Oostkantons komt het tot matige vorst met minima van -5 tot -8.Wisselvallig weer volgende weekNa het weekend gaat de temperatuur geleidelijk wat omhoog met vanaf dinsdag maxima van 8 tot 13 graden. Het is wisselvallig met dagelijks regen, vrij veel bewolking en maar weinig zon. De wind zit in de westhoek en kan soms nadrukkelijk aanwezig zijn.