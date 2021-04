- Limburg wordt opgedeeld in drie regio's om tegemoet te komen aan de vraag van de Vlaamse regering naar regiovorming als samenwerkingsverband tussen gemeenten. Gouverneur Jos Lantmeeters geeft meer uitleg, hij is onze studiogast.- Tweesterrenrestaurant De Slagmolen moet honderden reservaties afzeggen. Het restaurant was in mei iedere dag 's middags en 's avonds volgeboekt. Nu de restaurants geen uitzicht hebben op een mogelijke openingsdatum worstelen veel van hen met de vraag of ze al dan niet een terras gaan opendoen.- De ziekenhuizen houden hun hart vast voor de versoepelingen. Er liggen nog 1.000 covid-patiënten op intensieve zorgen.- De Bilzerse dokter Luc Hendrix waarschuwt voor massahysterie die leidt tot twijfel over de kwaliteit van vaccins. - En de jagersliga stelt zelf een ethische jachtcode op nadat grote beroering is ontstaan over een jager die in Alken een das doodklopte. Het parket Limburg laat weten dat het gerechtelijk onderzoek naar de feiten nog loopt.