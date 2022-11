Vanavond is het Halloween. Op verschillende plekken in Limburg trekken mensen erop uit om te gaan trick-or-treaten of om lekker te gaan griezelen. En dat kan ook in Wellen. Berre Swinnen en zijn vriend Siebert bouwden op zes weken tijd hun woning om tot een horrorhuis. Met succes, want ze verkochten in een mum van tijd 2.400 tickets. De gemeente sluit zelfs de Notelarestraat in Wellen af om alle bezoekers veilig naar het spookhuis te helpen.