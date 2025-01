Limburger mogelijk besmet met hepatitis A door eten blauwe bessen

Dr. Johan De Gols stelt vandaag in het Sint-Franciscusziekenhuis in Heusden-Zolder een nieuwe techniek voor, waarbij je na een liesbreukoperatie minder kans hebt op complicaties of herval. Ongeveer 30% van de mannen kampt in zijn leven met een liesbreuk. Dat maakt de liesbreukoperatie één van de meest uitgevoerde procedures. Zijn nieuwe techniek waarbij een extra netje over het risicogebied geplaatst wordt is niet pijnlijker dan de reguliere procedure én is dezelfde in prijs.