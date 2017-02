Limburger wil met boek vooroordelen over China wegwerken

De eerste namen voor Pukkelpop 2017 zijn er! Onder andere Mumford & Sons, The xx, Bastille, Editors, Flume, London Grammar, Parov Stelar, Chance The Rapper... zakken tussen 16 en 19 augustus af naar het festival in Kiewit. De officiële ticketverkoop start op woensdag 22 februari om 13u00. Met Mumford & Sons heb je op zaterdag alvast een echte festivalband. 2017 was nog maar enkele dagen oud en ‘I see you’, het nieuwe album van The xx, veroverde alle harten. Op donderdag sluit het begeesterende trio de Main Stage af. De social media van Editors liegen er ook niet om: de band werkt in de studio aan een zesde album. De honger zal groot zijn om die nieuwe songs samen met de hits aan het Pukkelpoppubliek te presenteren. Afspraak: donderdag 17 augustus.Bastille & Flume“Antwerpen! That was incredible. Thanks for jumping around with us!” tweette Bastille begin deze maand na hun knappe Sportpaleis-passage. Begin alvast te stuiteren, want ook Dan en co komen naar Pukkelpop deze zomer en wel op vrijdag 18 augustus. Tel daarbij de meest verrassende beatmaker van het moment, Flume. Zijn futurebass-brouwsels doen je zaterdag dansen en dromen tegelijk. En wat te denken van Chance The Rapper, de kersverse kroonprins van de hiphop? Hij wandelde afgelopen week met drie Grammy Awards naar huis, waaronder die van Best New Artist. Bewijs wordt vriendelijk geleverd op donderdag 17 augustus.London Grammar & Parov StelarOok de bloedmooie stem van Hannah Reid van London Grammar zal dit jaar over de weide schallen. Het nieuwe album van dit Britse trio komt eraan en klinkt opnieuw betoverend. Op vrijdag 18 augustus hangt er gegarandeerd magic in the air. Diezelfde avond sluit je al swingend af met Parov Stelar, de band die bekend staat om de wildste Pukkelpopfeestjes van de afgelopen jaren. Maar er is meer, veel meer…Interpol speelt uiterst exclusief hun debuut ‘Turn On The Bright Lights’, de enige echte PJ Harvey is erbij en Elbow stelt zijn nieuwe plaat voor. Moderat tovert met elektronica en donkere beats, de warme stem van George Ezra is te horen en de Bear’s Den laat horen waarom zij een van de revelaties van het moment zijn. Vuist in de lucht bij Rise Against, Billy Talent en At The Drive In en ‘wave it around like you just don’t care’ bij Cypress Hill. Gaan met die beentjes op dj sets van Oliver Heldens, Paul Kalkbrenner en de baron van de techno Dave Clarke. Maar er staan ook live sets op het programma van Sigma, Boys Noize, Marshmello, Clean Bandit, Fritz Kalkbrenner, Tove Lo, Bakermat, Fakear, Mount Kimbie, Sigala, Dub FX en Petit Biscuit. Hippe hoppers als Migos, Vince Staples, Watsky en Denzel Curry zijn van de partij, alsook indie-lievelingen Mac DeMarco, Band of Horses, Ty Segall, Car Seat Headrest, Black Lips, Shame en – gegarandeerd confetti in je oor – The Flaming Lips. En verder: ABRA, Amelie Lens, BADBADNOTGOOD, Beautiful Swimmers, Ben Klock, Ben UFO, Bjarki, Cashmere Cat, Dan Shake, Death Grips, First Aid Kit, Gerd Janson b2b Prins Thomas, Intergalactic Lovers, Joy Orbison, Julia Jacklin, Kollektiv Turmstrasse, Len Faki, Macky Gee, Mefjus feat. Maksim MC, Mind Against, Moose Blood, Mr Oizo, The Naked & Famous, Newmoon, Oh Wonder, Palace, Perfume Genius, The Pretty Reckless, Robert Hood, RØDHÅD, Sevn Alias, STIKSTOF, Tornado Wallace, Walking On Cars en What So Not.Ready? Set. Go! #PKP17pic.twitter.com/IEoAHkkZ9c— Pukkelpop (@pukkelpop) 20 februari 2017