Limburger wint BK Freeride skiën

De Champions League-campagne van Noliko Maaseik zit erop. Maaseik verloor met 3-1 in Novosibirsk en ook in de Golden set waren de Russen net iets beter. Maaseik had de heenwedstrijd met 3-0 gewonnen en moest nog 2 sets winnen om door te stoten naar de Play-Off 6. Maar in de eerste twee sets halen de Maaseikenaren niet hun beste niveau. Maar bij een 2-0-achterstand begint Noliko beter te spelen. Het wint set 3 met 19-25. En ook in de vierde set krijgt Noliko kansen op setwinst. Maar toch is Novosibirsk net iets sterker: 26-24 en 3-1. Een golden set moet dus beslissen wie doorgaat en ook daarin is de thuisploeg net iets beter: 15-12. Maaseik speelde een knappe Champions League-campagne, maar had zich zo maar kunnen plaats voor de Play-Off 6.