Limburgers Gillé en Vliegen klaar voor Davis Cup duel in Hasselt: "Mensen mogen verwachten dat we gaan winnen"

door Bart Husson

Komend weekend strijdt de Belgische Davis Cup ploeg in de Alverberg in Hasselt voor het behoud in de wereldgroep tegen Oezbekistan. Het rekent daarvoor onder andere op de Limburgse dubbelspecialisten Sander Gillé en Joran Vliegen. Het duo behoort tot de wereldtop en steekt zich niet weg. In TVL Sportcafé is Sander Gillé duidelijk: volgens hem mogen de supporters verwachten dat ze hun wedstrijd winnen. Wie aan de top speelt moet met de druk om kunnen vindt hij.