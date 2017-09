Limburgers in China: Wesley Smout werkt als leerkracht in Peking

- Het gaat goed met Marie, de vondeling die in Sint-Truiden door een buschauffeur is gevonden nadat haar moeder haar achterliet in een fruitplantage. De moeder blijft betrokken bij de opvoeding. Intussen stelt zich de vraag waarom Limburg geen vondelingenschuif heeft.- De politie is op zoek naar de verkrachter van een 83-jarige vrouw uit Sint-Truiden.- Het zijn de laatste dagen van een mooie nazomer. De eerste herfstbuien zijn in aantocht. - En in het derde deel van de TVL-reeks Limburgers in China, gaan we op bezoek bij een Alkenaar die Engelse les geeft in Peking.