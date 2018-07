Limburgers klaar voor match in Sint-Petersburg

“Hoe prangender de situatie wordt, hoe beter hij gaat presteren. Dat zei Guy Martens, keeperstrainer bij Racing Genk over zijn poulain Thibaut Courtois in ons TVL-middagnieuws. De Bilzenaar is goed op weg om de beste doelman op dit WK te worden. Martens is niet verbaasd over de prestaties van Courtois. Volgens hem is Courtois op weg om één van de allerbesten doelmannen ooit te worden.