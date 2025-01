Ondanks een verbod in veel gemeenten is er over heel Limburg heel wat vuurwerk afgeschoten op oudejaarsavond. Verschillende burgemeesters vragen daarom de verkoop te verbieden. Dat is de enige manier om het afsteken van vuurpijlen aan banden te leggen, klinkt het. Het nieuwjaarsvuurwerk brengt elk jaar heel wat dierenleed met zich mee. De Limburgse vzw Vermiste Pootjes bleef de hele oudejaarsnacht stand-by. Dit jaar zijn er meer honden weggelopen dan vorig jaar in Limburg.