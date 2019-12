Limburgers trekken massaal naar de zon tijdens de kerstvakantie

Van de Brexit tot de klimaatmarsen, Maarten Verlinden uit Heusden-Zolder maakt een jaaroverzicht in legoblokjes. Verlinden gebruikt tienduizenden legoblokjes om een 30-tal actuele thema's aan te kaarten. De rode draad in het verhaal is het klimaat. Het jaaroverzicht wordt in januari tentoongesteld in de bibliotheek van Heusden-Zolder.