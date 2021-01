Limburghal Genk en Expodroom Bree worden vaccinatiecentra voor Eerstelijnszone Kemp en Duin

De Eerstelijnszone Kemp en Duin heeft de locaties voor twee vaccinatiecentra gekozen. De inwoners van de gemeenten As, Zutendaal en Genk zullen in de Genkse Limburghal gevaccineerd worden. De inwoners van Oudsbergen en Bree kunnen terecht in de Expodroom in Bree.

Beide locaties werden gekozen omdat ze beschikken over voldoende ruimte om te werken, voldoende parkeergelegenheid en omwille van hun ligging en vlotte bereikbaarheid via zowel auto als openbaar vervoer. Tegen februari zouden beide vaccinatiecentra startklaar moeten zijn. Als eerste proefdraai van de centra zal het zorgpersoneel van ELZ Kemp en Duin gevaccineerd worden: vanaf 1 februari in de Limburghal in Genk en vanaf 15 februari in de Expodroom in Bree. Dit onder voorbehoud van tijdige levering van de vaccins. Daarna start het vaccineren van de burgers volgens de vaccinatiestrategie van de overheid.

“In deze coronacrisis hebben we van meet af aan de handen in elkaar geslagen en ook nu kiezen we voor een sterke samenwerking. Met deze timing sluit Eerstelijnszone Kemp en Duin aan bij de planning die de acht Limburgse eerstelijnszones overeen kwamen. Op dit moment zetten we alles op alles om samen met de eerstelijnszone de hele operatie logistiek rond te krijgen en voldoende mankracht te verzamelen”, klinkt het in een gezamenlijke reactie van de betrokken burgemeesters.