Vakantiegevoel vlakbij? Dat kan, want Hasselaar Victor Lekanne heeft een safaritent ontwikkeld om in je eigen tuin te plaatsen. De lodgetent kan dienen als slaapkamer in de zomer of om erin te tafelen. Meer en meer Limburgers investeren in hun eigen tuin en plaatsen bijvoorbeeld een zwembad, maar een safaritent is ook een optie. Zeker nu we nog altijd zoveel mogelijk in ons kot moeten blijven.