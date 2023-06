Limburgs jeugdorkest onder leiding van Willy Claes sluit Zomeropera af

Bioscoop The Roxy Theatre heeft de prijs voor Algemene Culturele Verdienste van de stad Beringen gewonnen. De prijs werd uitgereikt tijdens het gala van de vernieuwde cultuurprijzen. Ook andere Beringse artiesten en verenigingen vielen in de prijzen.Milo en Ludo Vangenechten, vader en zoon, namen de prijs met de nodige trots in ontvangst. De cinema uit Koersel bestaat al 75 jaar en is een begrip in Beringen en omstreken. Volgens de jury verdienen ze lof omdat ze met hun vele avant-premières en samenwerkingen met verschillende verenigingen een heel divers publiek op de been brengen. Op die manier zetten ze ook Beringen tot ver buiten de provinciegrenzen op de kaart. De prijs is een beeldje van kunstenaar Jos Bollen. Volgens sommige aanwezigen lijkt het zelfs op het bekende Oscarbeeldje, de perfecte prijs dus. Er werden nog tal van prijzen uitgedeeld. Zo kreeg auteur Marnix Peeters de prijs van Cultureel Ambassadeur. Hij zal doorheen het jaar enkele opdrachten voor de stad Beringen uitvoeren. De prijs voor Jonge Belofte ging naar De Suyckies. Broer en zus Berten en Ine Stuyck realiseerden al verschillende street art projecten, onder andere samen met jeugdhuis Club 9. De cultuurtandem, een prijs voor een samenwerking tussen verengingen, ging naar Amuse en Neanias voor hun showavond Let's get Loud. Er werden ook nog drie cultuurparels uitgereikt aan artiesten en kunstenaars die de afgelopen twee jaar indruk maakten: Sons of a Wanted Man won in de categorie muziek, Myriam Goris in de categorie beeldende en visuele kunsten en de Vrienden van het Mijnstreekmuseum in de reeks Erfgoed.