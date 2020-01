De super politiezone Haspengouw in Zuid-Limburg is afgeblazen. De fusie van de politiekorpsen van Sint-Truiden, Borgloon en Tongeren komt er voorlopig niet. Burgemeester Veerle Heeren van Sint-Truiden was voorstander van de fusie. Zij betreurt de gang van zaken. Maar de andere zones hebben bijkomende tijd gevraagd om de cijfers te bestuderen. Zij zouden financieel meer moeten bijdragen dan nu het geval is. En dat ligt moeilijk.