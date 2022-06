door Birgit Van Asten

De Limburgse actrice Sand Van Roy dient een klacht in tegen de Franse acteur Luc Besson wegens verkrachting. Van Roy diende in 2018 al een klacht in tegen de regisseur in Frankrijk, maar daar werd haar zaak geseponeerd. De actrice denkt dat de Franse politie haar klacht niet wil behandelen omdat het om een bekende naam gaat. Sand Van Roy hoopt nu op een eerlijke kans in België.