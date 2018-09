Limburgse agenten protesteren tegen vervroegde vrijlating moordenaar Kitty Van Nieuwenhuysen

Vandaag beslist de raadkamer van de rechtbank in Maastricht of Jos Brech in voorarrest moet blijven. De man wordt verdacht van de moord op de 11-jarige Nicky Verstappen in 1998. De 55-jarige Jos Brech werd vandaag onder politiebewaking naar de rechtbank van Maastricht gevoerd. De man is hoofdverdachte in de 20 jaar oude moordzaak Nicky Verstappen. De zaak kwam vorige maand in een stroomversnelling door de uitslag van een DNA-onderzoek. Na een klopjacht van enkele dagen werd de verdachte gearresteerd in Spanje. Brech werd overgeleverd aan Nederland en bleef daar onder strenge voorwaarden in voorarrest. Sinds kort werden die beperkingen opgeheven, en mag de verdachte naast zijn advocaat, ook familie spreken. De raadkamer van de rechtbank in Maastricht beslist vandaag of en voor hoe lang Jos Brech nog in voorlopige hechtenis moet blijven. Het voorarrest kan met maximaal 90 dagen verlengd worden.