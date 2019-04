Limburgse bedrijven blijven investeren ondanks slechtere economische vooruitzichten

Het was een top Paasweekend voor het Toerisme in Limburg, want we verwelkomden zo'n 76 000 fietsers op het Limburgs fietsroutenetwerk. Het totale cijfer voor de paasvakantie bedraagt liefst 230 000 fietsers. De cijfers zijn beter ten opzichte van de paasvakantie van vorig jaar wat toen ook al een topjaar was voor onze provincie.