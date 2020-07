Limburgse bedrijven krijgen amper één tiende van Vlaamse coronasteun

Vandaag is de laatste vakantievilla van Center Parcs op de grens tussen Dilsen-Stokkem en Maasmechelen gezet. In tien maanden tijd heeft Group Machiels er 250 luxewoningen in houtskeletbouw opgetrokken. Dat is onmogelijk via een klassieke bouwmethode. Center Parcs startte 30 jaar geleden al met de aanleg van enkele funderingen op de oude mijnterril van Eisden maar borg de plannen voor een park al snel op. Nu opent het vakantiedomein dan eindelijk tegen de zomer van 2021 de deuren. Op een steenworp van Terhills Cablepark, het Nationaal Park, Elaisa Welness en Maasmechelen Village wordt het een toeristische toplocatie.