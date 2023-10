Limburgse boekenbeurs strijkt dit jaar neer in Leopoldsburg

Na een stilte van drie jaar zijn The Shovels uit Hasselt weer terug met een nieuwe album, The Phoenix Project. Bezieler Erik Debny bouwt al 27 jaar lang aan de weg met zijn door de jaren zestig geïnspireerde rockmuziek. Muzikale trends volgt hij niet, hij blijft trouw aan zijn muze. En die is nog zeer actief want het nieuwe album werd een dubbelaar.