Limburgse boeren vragen rechtszekerheid om hun werk te kunnen blijven doen

door Tom Kums

"Geef ons rechtszekerheid." Dat is wat de Limburgse landbouwers vandaag vroegen op een symposium over het welbevinden in de sector in Hasselt. Niet de vele vergunningen of de vraag om duurzamer aan landbouw te doen, zijn het probleem, wel de onzekerheid. En dat weegt op de boeren. Minister van landbouw Brouns ziet het aantal vragen over mentaal welzijn bij de boeren jaar na jaar stijgen. Hij roept iedereen die een erf betreedt op om alert te zijn voor die signalen. En maakt zelf extra middelen vrij om meer landbouwers psychosociaal te kunnen ondersteunen.