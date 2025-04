Dit jaar viert Limburg 30 jaar fietsroutenetwerk. Uit onderzoek van Visit Limburg blijkt dat het fietstoerisme onze provincie jaarlijks zo’n 100 miljoen euro omzet oplevert. Gemiddeld geeft een fietser bijna 34 euro uit tijdens een fietstocht, vooral in de horeca. Uit hetzelfde onderzoek blijkt ook dat 90% van de fietsers zeer tot uiterst tevreden is over hun fietstocht in Limburg. Visit Limburg heeft het 30-jarig bestaan van het fietsroutenetwerk in Limburg gekoppeld aan een grootschalig onderzoek. Tussen maart en oktober vorig jaar werd een korte enquête gehouden onder 3.614 fietsers op het fietsroutenetwerk. Daarnaast liep ook een langere online-enquête waaraan 1.882 respondenten deelnamen. “Ons onderzoek bevestigt dat fietsen in Limburg niet alleen populair is bij de Limburgers zelf, maar ook bij fietsers van ver buiten de provinciegrenzen. Het is een win-win: ontspanning voor de fietsers en een economische boost voor de regio”, zegt Laura Olaerts, gedeputeerde van Toerisme en Natuur en voorzitter van Visit Limburg. Wie fietst er door Limburg? De gemiddelde fietsrecreant is 61 jaar oud. Enerzijds is die leeftijd te verklaren door de vergrijzing, anderzijds leidt de opkomst van de e-bike tot een actievere levensstijl voor 65-plussers. Bijna 4 op 5 fietst elektrisch. 86% van de fietsers is afkomstig uit Vlaanderen, 11% uit Nederland en 2% uit Brussel en Wallonië. 74% van de fietsers start zijn tocht binnen een straal van 20 km rond zijn of haar woonplaats. 15% zijn verblijfstoeristen die in Limburg overnachten en een stuk meer uitgeven dan andere groepen. 100 miljoen euro omzet In 2024 registreerden de tellers in Limburg zo’n 3,1 miljoen fietsers. Gemiddeld geeft een fietser 33,8 euro uit tijdens een fietstocht. Dat resulteert in een jaarlijkse omzet van zo'n 100 miljoen euro voor Limburg. Horeca speelt hierin een belangrijke rol, want één op de vier fietsers neemt een pauze in een fietscafé. 18% gaat uiteten in een restaurant. De gemiddelde afstand van een fietstocht bedraagt 47 km, 6 op de 10 fietsers nemen onderweg minstens twee pauzes. “Fietsen is een integraal onderdeel van het toerisme en de recreatie in Limburg”, aldus gedeputeerde Olaerts. “Het biedt niet alleen een ideale ontspanningsmogelijkheid voor onze inwoners, maar boost ook de lokale economie van de regio. We blijven daarom investeren in de kwaliteit van ons fietsroutenetwerk, zodat we dit succes kunnen voortzetten.” Tevredenheid De geïnterviewden geven aan dat ontspanning de belangrijkste reden is om te gaan fietsen. Daarnaast gaan ze ook fietsen om fit en gezond te blijven. Specifiek wordt er voor Limburg als fietsbestemming gekozen omwille van de aantrekkelijkheid van het landschap, de kwaliteit van het fietsroutenetwerk en de goede bewegwijzering. 90% van de fietsers is tevreden over hun tocht in Limburg. 88% keert dan ook terug naar onze provincie. 34% van de fietsers bezocht tijdens hun laatste tocht ook één van de vier fietsbelevingen: ‘Fietsen door het Water’, ‘Fietsen door de Bomen’, ‘Fietsen door de Heide’ en ‘Fietsen tussen de Mijnterrils’. Jubileumjaar Visit Limburg wil het 30-jarige bestaan van het fietsroutenetwerk vieren met verschillende acties, om de band met de recreatieve fietsers en de toeristische sector in de verf te zetten. Op vijf opeenvolgende zondagen – van 22 juni tot en met 20 juli – worden fietsers onderweg op het netwerk verrast met een feestelijke traktatie. Daarnaast worden tijdens de zomermaanden ook fietscafés en -logies extra in de bloemetjes gezet. Dat gebeurt via een persoonlijke bedanking van Visit Limburg.