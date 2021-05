Limburgse coronacijfers blijven hoog

Ze moeten het langst wachten om gevaccineerd te worden en ze dreigen intussen de vergeten groep van de coronacrisis te worden. Terwijl alle aandacht nu al meer dan een jaar naar de cijfers, de zieken en de doden gaat, en naar alles wat we vooral niet mogen doen, wordt er in ons land nauwelijks gepraat over de verpletterende psychische impact op jongeren die moeten opgroeien tijdens een pandemie. Tegen deze achtergrond krijgt Limburg 6 nieuwe overkop-huizen. Dat zijn plekken waar jongeren elkaar kunnen ontmoeten en kunnen praten over hun grote en kleine zorgen. Samen met hulpverleners wordt er dan gezocht naar manieren om die jongeren te helpen. Tot nu toe is er in Limburg nog maar 1 overkop-huis, en dat is in Genk.