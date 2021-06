Limburgse coronacijfers blijven stabiel

Er zijn vandaag in de coronacijfers in ons land twee mijlpalen bereikt. Het aantal COVID-patiënten in de ziekenhuizen is gedaald onder de 1.000. Dat was het laatst het geval begin oktober. En het aantal Belgen dat minstens één prik heeft gehad heeft de kaap van 5 miljoen gerond. Zutendaal is in Limburg de beste leerling van de klas. Zes op tien volwassen inwoners zijn er al ingeënt. Dat geeft een goed gevoel aan de hechte gemeenschap van Zutendaal, maar het is niet zo dat er nu spontane feesten der gevaccineerden losbarsten.