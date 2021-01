Limburgse coronacijfers stijgen al 16 dagen op rij

Limburg kent op dit moment de grootste stijging van het aantal nieuwe coronabesmettingen. Het is duidelijk dat het virus in hoge mate circuleert in onze provincie. Een ook het aantal ziekenhuisopnames kent een lichte stijging. Het aantal nieuwe besmettingen stijgt het hoogst in Limburg. Van 15 tot en met 21 januari testten 1.534 Limburgers positief op het coronavirus. Het aantal ziekenhuisopnames is hoog, en kent ook een lichte stijging. In de Limburgse ziekenhuizen liggen momenteel 137 coronapatiënten. Het aantal patiënten op intensieve zorgen staat momenteel op 27. Van 18 tot en met 24 januari overleden er 25 Limburgers aan het coronavirus.De besmettingsgraad in onze provincie is gestegen naar 1,2. Het huidige reproductiegetal zit daarmee terug boven 1, wat aangeeft dat de epidemie groeit.