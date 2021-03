Limburgse coronacijfers stijgen verder

Het aantal nieuwe besmettingen met het coronavirus blijft fors stijgen in ons land. In Vlaanderen stijgen de besmettingen in sommige provincies met 40 procent en meer, in Wallonië zelfs met meer dan 60 procent. Limburg kent in Vlaanderen nu de grootste toename en gaat van 177 nieuwe besmettingen per dag naar 257. Dat is een stijging met 45 procent. De voorbije week testten gemiddeld 1.960 Limburgers positief op het coronavirus. De besmettingswaarde bedraagt intussen 1,23. Het reproductiegetal ligt nog steeds boven 1, wat aangeeft dat de epidemie nog steeds groeit in onze provincie. Ondanks het stijgend aantal nieuwe besmettingen blijven de cijfers in de Limburgse ziekenhuizen nog steeds stabiel. Op dit moment houden de in- en uitstroom van patiënten elkaar zo goed als in evenwicht. Vandaag liggen er 116 Limburgse coronapatiënten in het ziekenhuis, waarvan 35 op de afdeling intensieve zorgen. De afgelopen week overleden er 12 Limburgers aan het virus.