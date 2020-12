Limburgse coronacijfers zijn dalende, maar nog steeds hoog

En daarmee kunnen de Limburgse ziekenhuizen stilaan opnieuw beginnen met de reguliere zorg. Concreet houdt dat in dat ziekenhuizen voorrang geven aan de meest dringende zorg en er kunnen opnieuw operaties doorgaan die eerder werden geannuleerd. Dat is ook het geval in het Sint-Franciscus Ziekenhuis in Heusden-Zolder. Een volledige afschaling in het covid-rampenplan is nog niet aan de orde. De coronacijfers moeten eerst nog verder omlaag.