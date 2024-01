Wie vanaf donderdag betrapt wordt op het gebruik van de GSM achter het stuur, is zijn rijbewijs onmiddellijk voor 15 dagen kwijt en zal een geldboete krijgen. Parket Limburg neemt die beslissing omdat af en toe actie voeren, niet blijkt te volstaan. Tegelijkertijd trapte Vlaams minister van mobiliteit Lydia Peeters vandaag in Genk een nieuwe campagne op gang tegen het gsm-gebruik in het verkeer. En dat is nodig, want 8 procent van de dodelijke ongevallen in het verkeer zijn te wijten aan het gebruik van de smartphone achter het stuur.