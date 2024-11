door Niels Christiaens

Bij STVV rekenen ze op een reactie van de spelers na de pijnlijke nederlaag in Brugge vorige week. Reden tot optimisme is er genoeg, want STVV verloor dit seizoen nog maar 1 keer in eigen huis. Bovendien maakten de Kanaries een goede beurt in de heenwedstrijd. De club rekent op een zo goed als vol huis zondag en heeft nog een mooi gebaar in petto voor de trouwste supporters.