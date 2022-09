Hubo Limburg United pakt uit met groot transfernieuws: Belgian Lion Quentin Serron tekent voor drie seizoenen bij de club. Met deze overeenkomst is de kern van HLU compleet. Na een buitenlands avontuur van maar liefst zes seizoenen keert international Quentin Serron terug naar de Belgische competitie. Serron werd in 2016 nog uitgeroepen tot Belgisch basketbalspeler van het jaar en wist in zijn eerste periode in België maar liefst vijf titels en viermaal de beker op zijn naam te schrijven. Serron die in het buitenland actief was bij onder meer BCM Gravelines (FRA), Strasbourg IG (FRA) en Bilbao Basket (SPA) speelde het afgelopen seizoen bij het Franse Boulazac. Serron staat bekend als een ijzersterke verdediger met een sterk perimeter game. De shooting guard reist vandaag terug naar België na zijn voorbereiding met de Lions op het EK en zal zich in de loop van volgende week bij het team voegen. “Met de komst van Serron creëren we binnen de kern van Hubo Limburg United een goede mix tussen ervaring en jeugdig talent”, klinkt het bij de club.