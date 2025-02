Na een spannende jurering heeft Flow Dining uit Lanaken de prestigieuze titel 'Starter van het Jaar 2024' in de wacht gesleept. Ondernemer en energieke zingever Yannick wist de jury te overtuigen met zijn innovatieve aanpak in de hospitalitybranche. De inrichting van het restaurant bestaat uit duurzame materialen en reflecteert zijn passie voor zowel het milieu als voor de culinaire beleving.Flow Dining is onderdeel van de recent opgerichte Hestia Hospitality organisatie waaronder eveneens Boutique Hotel Annemaes valt. Hestia Hospitality heeft als doel horecalocaties tot leven te brengen. Het restaurant is daarin een eerst stap als kloppend hart van het hotel. DuurzaamheidMet Flow Dining biedt Yannick niet alleen een frisse blik op traditionele gastvrijheid, maar integreert hij tevens duurzaamheid op een creatieve manier in zijn bedrijfsvoering. De inrichting van Flow Dining bestaat uit duurzame materialen en reflecteert zijn passie voor zowel het milieu als voor de culinaire beleving. Ook een samenwerking met het aangelegen rivierpark Maasvallei ligt in het verschiet als teken van dankbaarheid naar hetgeen wat de regio zo mooi maakt. Jury"Yannick en zijn jonge team demonstreren hoe je innovatie kunt combineren met traditionele waarden in een oude stiel," aldus Dorien Dingenen, starters- en ondernemersadviseur en vertegenwoordiger van de jury. "Zijn vermogen om investeerders en partners aan boord te krijgen om gezamenlijk te ondernemen, onderstreept zijn strategische visie en het vertrouwen in zijn concept." Flow Dining heeft zich snel op de kaart gezet als een voorbeeld van hoe ondernemerschap en doordachte keuzes op de inhoud kunnen leiden tot succes in de competitieve wereld van de horeca. De combinatie van passie, een sterk team en een duidelijke visie op duurzaamheid maakt van Flow Dining een inspirerend voorbeeld voor startende ondernemers. Hun drie waardes – kwaliteit, levendigheid en bewustzijn – staan centraal in alles wat ze doen.StartersHet aantal nieuwe Limburgse ondernemingen blijft op hoog niveau. Het voorlopige totaal voor 2024 staat op 8.842 starters in onze provincie, zo blijkt uit cijfers van GraydonCreditsafe en UNIZO. Daarmee telt 2024 al 1% meer starters dan 2023 en liggen we nog op schema om de recordcijfers uit 2021 en 2022 te evenaren. De definitieve starterscijfers voor 2024 zullen nog enkele tientallen hoger liggen. Voor 2025 werden intussen ook al 1.077 starters genoteerd.Eva Reggers, starters- en ondernemersadviseur UNIZO Limburg: "Startende ondernemers zijn echte vernieuwers voor onze economie. Ze brengen nieuwe ideeën in het bedrijfsleven, zorgen voor banen en stimuleren vernieuwing. Hoewel er veel startende ondernemers bij komen, maken hoge kosten, ingewikkelde regels en een tekort aan personeel het hen lastig. Het is tijd dat er maatregelen komen die deze obstakels wegnemen, zodat starters kunnen groeien en echt een verschil maken." Meer dan de helft van de nieuwe Limburgse ondernemingen zijn eenmanszaken (4.870 oprichtingen, 55%). Daarnaast zien we ook veel BV’s (3.091 oprichtingen, goed voor een aandeel van 35%). Volgen op ruime afstand in Limburg: 658 commanditaire vennootschappen (7,5%) en nog 189 VOF’s (2,1%).