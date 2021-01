Limburgse economie kent terugval in 2020: “Beleid en steunmiddelen cruciaal voor Limburgse relance”

Tot begin april zullen er bij eigenaars van zonnepanelen geen digitale meters geplaatst worden. Dat meldt Vlaams minister van Energie Zuhal Demir (N-VA). De Vlaamse wil dat eerst de financiële compensatieregeling duidelijk is. De Vlaamse overheid stapt af van het plan om prioritair een digitale meter bij zonnepaneleneigenaars te plaatsen. De plaatsing wordt tot begin april 'on hold' gezet totdat de compensatieregeling volledig in de regelgeving is opgenomen. De beslissing van het Grondwettelijk Hof over het afschaffen van de terugdraaiende teller lokte heel wat commotie uit. Voor de meeste gezinnen was de terugdraaiende meter de enige reden om in zonnepanelen te investeren. De gedupeerden vrezen met de nieuwe regeling voor een hogere energiefactuur. Wie vragen heeft over arrest van het Grondwettelijk Hof over de terugdraaiende teller en de financiële compensatieregeling, kan intussen terecht op de website van het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap (VEKA): www.tellercompensatie.be. Daar werden de antwoorden op de meest gestelde vragen gepubliceerd. Later deze week verschijnen daar ook de concrete tabellen met de financiële compensatiebedragen. Eigenaars kunnen er ook hun e-mailadres achterlaten, zodat ze bij elke vordering in het dossier per e-mail ingelicht worden door VEKA. Later volgt meer in het TVL Nieuws.