Limburgse economie piekt op hoogste peil in 10 jaar.

Op voorstel van Vlaams minister van Economie en Innovatie Philippe Muyters kende de Vlaamse Regering vandaag 4 miljoen euro superstrategische transformatiesteun toe aan Sappi in Lanaken. Sappi Lanaken, opgericht in 1967, produceert hoog kwaliteitspapier voor de grafische industrie. Sinds enkele jaren zet Sappi in op nieuwe business met groeipotentieel en trekt daarbij nu resoluut de kaart van Vlaanderen. Het bedrijf investeert 140 miljoen euro in een ambitieus transformatieproject dat de vestiging in Lanaken zal omvormen tot een duurzame en competitieve productiebasis. Met dit innovatieve project krijgt Sappi Lanaken een unieke positie binnen Europa en kan het bedrijf internationaliseren. Het bedrijf investeert aanzienlijk in opleidingen voor het personeel en bovendien komen er naar schatting maar liefst 150 jobs bij. Bovendien heeft de nieuwe innovatieve productie ook een heel duurzaam karkater. De efficiënte techniek zal immers 90% van de boom gebruiken, tegenover 44% bij andere technologieën, en zo een positieve impact hebben op het milieu. Vlaams minister van Economie en Innovatie Philippe Muyters: “Vlaanderen investeert maar liefst 4 miljoen euro in de transformatie van Sappi Lanaken, want dit innovatieve en duurzame project zal een enorme impact hebben op de economie en werkgelegenheid in de regio. Het bedrijf kiest met haar nieuwe strategie resoluut voor Vlaanderen en investeert 140 miljoen euro in de Vlaamse economie, goed voor meer dan 150 nieuwe jobs.”