Limburgse economie valt stil tot februari

Het gaat de goede kant uit met de tewerkstelling in de horeca: na de zomer waren er opnieuw bijna evenveel mensen aan het werk in onze restaurants en cafés dan voor corona. Limburg noteert voor augustus 2021 90 procent van de tewerkstelling van dezelfde maand in 2019. Dat blijkt uit een analyse van hr-dienstverlener ACERTA. En er is nog goed nieuws: niet alleen de vaste medewerkers zijn terug, ook de flexijobbers en jobstudenten gaan weer aan de slag in de horeca. De tewerkstelling in onze restaurants en cafés herstelt zich van de coronacrisis. Vanaf mei 2021 waren er elke maand meer mensen aan de slag in de horeca in vergelijking met dezelfde maanden van 2020. De totale tewerkstelling bleef toen weliswaar nog ruim onder het niveau van vóór de coronacrisis. Maar in augustus verandert dat: nationaal zit de tewerkstelling opnieuw zo goed als op het niveau van augustus 2019, nl. op 99 procent; Limburg is nog niet helemaal zover, met 89,7 procent. "Café- en restaurantbezoek werd het laatste anderhalf jaar sterk beïnvloed door de coronamaatregelen en de tewerkstelling evolueerde mee, in negatieve zin. Het concrete gevolg was dat de tewerkstellingscijfers het laatste anderhalf jaar onder die van pre-coronajaar 2019 bleven. Maar nu geeft augustus 2021 dus een ander beeld. Het is een keerpunt. Het woord post-corona durven we nog niet uitspreken, maar de sector staat wel recht. We verwachten trouwens dat de cijfers over de tewerkstelling in de horeca verder positief blijven evolueren, tenminste, als we niet terug hoeven naar een strenger coronabeleid, waarvoor de vaccinatiecampagne ons zou moeten behoeden," zegt Gert Mertens, kantoordirecteur van Acerta Hasselt. Tijdelijke werkloosheid in horeca Limburg zakt onder de 4 procentDe kentering van augustus 2021 wordt bevestigd door nog andere cijfers, namelijk die van de tijdelijke werkloosheid. In augustus 2021 is het percentage van café- en restaurantmedewerkers dat in Limburg met tijdelijke werkloosheid te maken kreeg (dat kan ook één dag zijn geweest) gezakt is onder de 4 procent, dus nog onder het nationale gemiddelde van 4 procent. In mei noteerde de tijdelijke werkloosheid voor Limburg nog 26,5 procent.Ook het aandeel horecamedewerkers met een vast contract – onbepaalde en bepaalde duur – evolueert positief. Nationaal hadden de cafés en restaurants in augustus opnieuw evenveel vaste medewerkers in dienst als voor corona, voor Limburg zit augustus op 86 procent. Ook flexi-jobbers en jobstudenten komen terugNiet alleen de vaste contracten benaderen weer het niveau van augustus 2019, er zijn ook weer meer niet-vaste medewerkers in onze cafés en restaurants. Het aantal flexi-jobs zit voor Limburg zelfs op 110 procent; het aantal studentenjobs in Limburg zit op 85 procent van het niveau van 2019. De uren die studenten werk(t)en in het derde kwartaal van dit jaar (juli-september) tellen niet mee in de 475 uren die ze mogen werken zonder impact op hun recht op kinderbijslag."De zomer is klassiek een piekperiode, die de tewerkstellingscijfers voor de horeca gunstig beïnvloed zal hebben. De vaste medewerkers waren als eersten terug op post. Nu beginnen ook de flexi-jobbers en jobstudenten terug te komen. Die laatste twee groepen vormen immers wat we noemen de flexibele schil: zij gaan er het eerst uit als er minder activiteit is en zij komen als laatsten terug. Onze horecazaken staan nu wel voor een andere uitdaging: in een krappe arbeidsmarkt geschikt personeel vinden om duurzaam te kunnen verder werken," zegt Gert Mertens.