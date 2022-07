Limburgse exportcijfers stijgen omdat alles duurder wordt

Het glas waaruit u drinkt, het bord waaruit u eet, de kans is groot dat het kwartszand bevat van Sibelco in Lommel of in Maasmechelen. Sibelco, met Limburgse wortels, is uitgegroeid tot een wereldspeler, die actief is in 31 landen en 120 productiesites telt. Het legde de familie Emsens, één van de rijksten van ons land, geen windeieren. Sibelco bestaat 150 jaar. Het verhaal van Stanislas Emsens begon in 1872 aan de Maatheide in Lommel.