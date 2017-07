Limburgse fanfares en harmoniëen doen gooi naar wereldtitel op Wereld Muziek Concours

In Herkenrode Refuge in Hasselt loopt de spraakmakende tentoonstelling Celibataire Divas, een verzameling van internationale en actuele kunstwerken over de leefwereld van de vrouwen die in de Middeleeuwen de Herckenrode Abdij uitbouwden tot een centrum van ongekende wereldlijke macht. De makers hebben met drones een knappe trailer voor de expo gerealiseerd, een absolute primeur in de museumwereld.