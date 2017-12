Limburgse gemeenten gaan georganiseerde misdaad samen aanpakken

Politie CARMA nam op maandag 4 december een groot aantal wapens in beslag op een rommelmarkt in Genk. Een van de standhouders verkocht ze er illegaal en onder de toonbank. De politie kreeg een tip over illegale wapenverkoop op de wekelijkse rommelmarkt in De Kring in Waterschei. Gisteren bracht de politie een bezoekje aan de rommelmarkt en zocht er de bewuste standhouder op. Ze ontdekten er een verzameling van 61 wapens. Het gaat om 6 stroomstootwapens, 2 peppersprays, 8 werpmessen, 22 boksijzers, 6 werpsterren, 7 vlindermessen en 10 springmessen. Alle wapens zijn in beslag genomen. De uitbaters van de kraam, twee zestigers uit Lanaken, verkochten de wapens illegaal en onder de toonbank. Er wordt een PV opgesteld voor bezit en handel van verboden wapens. De uitbaters worden op een later tijdstip nog verhoord over de feiten. Politie CARMA voert verder onderzoek.